В Совфеде ответили на призыв Украины наносить удары по России
Россия ответит на удары Украины по своей территории, заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Так в беседе с «Лентой.ру» он отреагировал на призыв наносить удары по российским объектам, которые разрушают инфраструктуру республики.
К таким действиям Киева призвал секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов, передает Reuters. «Если есть объект, который наносит ущерб нашей стране, мы должны уничтожить эти объекты», — сказал он. По мнению Владимира Джабарова, Украина должна осознавать последствия своих шагов.
Это бравада, потому что ни сил, ни возможностей у Киева на это нет
«Если они рассчитывают на то, что американцы и другие западные страны будут предоставлять ракеты средней и большей дальности для нанесения ударов по российским объектам, то ответка прилетит очень быстро. Я не знаю, к каким трагическим событиям это может привести на Украине. Во-первых, сначала нужно преодолеть нашу систему ПВО, которая все-таки существует. Во-вторых, они должны понимать, что без ответа не останется ни один выпад против России. И такими заявлениями ставят под удар целостность самого Киева, других крупных промышленных, исторических и культурных центров Украины. Я думаю, что это безответственное заявление секретаря СНБО Украины», — сказал сенатор.
Говоря об ударах по России, Данилов подчеркнул, что речь идет об «определенных пунктах». Он также отметил, что атаковать можно с помощью собственного оружия республики, а не западного. «Никто не запрещает нам уничтожать цели с помощью оружия, произведенного на Украине. Есть ли у нас такое оружие? Да», — отметил он.
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев ранее заявил, что при ударах по Крыму Украину ждут удары возмездия, а не переговоры.
После начала специальной военной операции приграничные с Украиной регионы регулярно подвергаются обстрелам. Также в октябре произошла диверсия на Крымском мосту, в которой российские власти обвинили Киев. После этого российская сторона начала обстрелы энергетической инфраструктуры Украины, утверждая, что это делается в военных целях.