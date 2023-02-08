В Совфеде ответили на призыв Украины наносить удары по России

Сенатор Джабаров назвал бравадой призыв СНБО Украины наносить удары по России

Россия ответит на удары Украины по своей территории, заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Так в беседе с «Лентой.ру» он отреагировал на призыв наносить удары по российским объектам, которые разрушают инфраструктуру республики.

К таким действиям Киева призвал секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов, передает Reuters. «Если есть объект, который наносит ущерб нашей стране, мы должны уничтожить эти объекты», — сказал он. По мнению Владимира Джабарова, Украина должна осознавать последствия своих шагов.

Это бравада, потому что ни сил, ни возможностей у Киева на это нет Владимир Джабаров сенатор Совфеда

«Если они рассчитывают на то, что американцы и другие западные страны будут предоставлять ракеты средней и большей дальности для нанесения ударов по российским объектам, то ответка прилетит очень быстро. Я не знаю, к каким трагическим событиям это может привести на Украине. Во-первых, сначала нужно преодолеть нашу систему ПВО, которая все-таки существует. Во-вторых, они должны понимать, что без ответа не останется ни один выпад против России. И такими заявлениями ставят под удар целостность самого Киева, других крупных промышленных, исторических и культурных центров Украины. Я думаю, что это безответственное заявление секретаря СНБО Украины», — сказал сенатор.

Говоря об ударах по России, Данилов подчеркнул, что речь идет об «определенных пунктах». Он также отметил, что атаковать можно с помощью собственного оружия республики, а не западного. «Никто не запрещает нам уничтожать цели с помощью оружия, произведенного на Украине. Есть ли у нас такое оружие? Да», — отметил он.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев ранее заявил, что при ударах по Крыму Украину ждут удары возмездия, а не переговоры.

После начала специальной военной операции приграничные с Украиной регионы регулярно подвергаются обстрелам. Также в октябре произошла диверсия на Крымском мосту, в которой российские власти обвинили Киев. После этого российская сторона начала обстрелы энергетической инфраструктуры Украины, утверждая, что это делается в военных целях.