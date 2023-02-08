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17:53, 8 февраля 2023Спорт

Махачев высказался о предстоящем поединке с лучшим бойцом UFC

Ислам Махачев заявил, что звание лучшего бойца UFC для него — титул номер один

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Ислам Махачев высказался о предстоящем поединке с австралийским бойцом смешанного стиля (ММА) Александром Волкановски. Его слова приводит YouTube-канал MMA Junkie.

«Я буду драться за нечто новое — право называться лучшим бойцом мира вне зависимости от весовых категорий. Я думаю, это самое лучшее. Это не просто защита. Для меня это новый титул, титул номер один» — заявил спортсмен.

Махачев также рассказал, что каждый день выходит на связь с бывшим чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым. «Думаю, он нервничает больше меня, потому что его здесь нет. Я нервничал так же, когда дрался он. Когда ты выходишь в октагон, тебе легче», — сказал Махачев.

Спортсмены встретятся в ночь на 12 февраля. Бой пройдет в легком весе. Таким образом, чемпион полулегкого дивизиона Волкановски, который на данный момент возглавляет рейтинг лучших бойцов UFC, сменит категорию, а Махачев впервые будет защищать чемпионский титул.

В профессиональной карьере Махачев потерпел одно поражение и одержал 23 победы. В активе Волкановски 25 побед при одном поражении.

Ксения Курашкина
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