Медведев оценил заявление лидера Pink Floyd о провокации конфликта на Украине

Медведев заявил, что лидер Pink Floyd Уотерс сносит стену лжи, возведенную Западом

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем англоязычном аккаунте в Twitter оценил заявление лидера группы Pink Floyd Роджера Уотерса на заседании Совбеза ООН о том, что специальная военная операция на Украине не была неспровоцированной.

«В ООН Роджер Уотерс сносит "стену" лжи, возведенную Западом. Сияй, безумный бриллиант!», — заявил политик.

В своих словах Медведев сделал отсылку к творчеству музыканта, а именно альбому The Wall («Стена») 1979 года и песне Shine On You Crazy Diamond («Сияй, безумный бриллиант») 1975 года.

Ранее Роджер Уотерс выступил на заседании Совбеза ООН, где прокомментировал специальную военную операцию на Украине. «Вторжение России на Украину не было неспровоцированным. Так что я осуждаю и провокаторов строжайшим образом», — подчеркнул он.