МИД пообещал выяснить судьбу россиян в зоне землетрясения в Турции

Грушко: МИД выяснит судьбу россиян, которые могли находиться в зоне землетрясения в Турции

МИД России приложит все усилия, чтобы выяснить судьбу россиян, которые могли находиться в зоне разрушительного землетрясения в Турции. Об этом заявил замглавы министерства Александр Грушко, передает РИА Новости.

«Разумеется, мы будем делать все для того, чтобы прояснить судьбу россиян, если таковые есть, в зоне землетрясения», — пообещал он.

Грушко отметил, что основная часть туристов, отдыхающих в Турции, пребывают в незатронутых катастрофой местах. Он также напомнил, что вся известная на данный момент информация размещается на ресурсах министерства.

«Работает ситуационно-кризисный департамент, в полной мере вовлечено посольство и другие консульские учреждения в Турции, наши люди находятся в зоне землетрясения, помогают работать нашим спасателям. Открыта горячая линия», — добавил Грушко.

6 февраля в Турции было зафиксировано сильнейшее с 1939 года землетрясение. Его магнитуда составила 7,8. Во второй половине дня в стране произошло еще одно землетрясение магнитудой 7,7.

По последним данным, жертвами трагедии в стране стали 6234 человека, еще более 37 тысяч пострадали. Разрушения также произошли в нескольких регионах Сирии, а подземные толчки ощущались в том числе в Ливане, Ираке и на Кипре.