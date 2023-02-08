Туристка приехала на Бали ради больной матери и была обвинена в наркоторговле

На Бали туристке грозит смертная казнь из-за найденных в багаже трех килограммов кокаина

На Бали туристку из Бразилии обвинили в наркоторговле из-за найденных в ее багаже трех килограммов кокаина. Об этом сообщает Bali Times.

Уточняется, что 19-летняя Мануэла Витория де Араужо Фариас (Manuela Vitoria de Araujo Farias) приехала на индонезийский остров ради больной матери, пережившей инсульт. Она собиралась молиться в местных храмах о ее выздоровлении, однако прямо в аэропорту в ее сумке были обнаружены три килограмма кокаина. Теперь девушке может грозить смертная казнь.

Адвокат Фариас утверждает, что ее клиентку подставили. По словам правозащитника, бразильская полиция отказалась разбираться в произошедшем.

Как отмечают туроператоры, в индонезийских аэропортах нередко попадаются туристы с запрещенными веществами. Некоторым из них чудом удается избежать смертной казни за предполагаемое распространение наркотиков в стране. Ситуация осложняется тем, что даже рецепт на провозимые лекарства не делает их легальными на территории Индонезии, заключили эксперты. Путешественникам рекомендуют перед приездом консультироваться с индонезийскими врачами или посольством страны по поводу любых препаратов.

Ранее правительство Новосибирской области направило врачам больницы на острове Бали письмо, после которого впавшей в кому российской туристке Елене Новосельцевой впервые оказали полагающуюся медицинскую помощь.