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19:25, 8 февраля 2023Спорт

Овечкина включили в десятку лучших игроков в истории НХЛ

The Athletic включил Александра Овечкина в десятку лучших игроков в истории НХЛ
Александр Овечкин

Александр Овечкин. Фото: Ron Chenoy-USA TODAY Sports / Reuters

The Athletic включил российского форварда Александра Овечкина в десятку лучших игроков в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Список представлен на сайте издания.

Россиянин занял шестое место в рейтинге. Лидером стал канадец Уэйн Гретцки, на второй и третьей строчке расположились его соотечественники Марио Лемье и Бобби Орр. В пятерке лучших оказались также чех Яромир Ягр и канадец Сидни Кросби.

Овечкин занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ. На его счету 812 заброшенных шайб. Отставание от Гретцки, лидирующего в списке, составляет 82 гола. Ранее канадец отказался считать погоню за его рекордом главным событием в карьере Овечкина.

Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года. Все сезоны в Северной Америке он провел за «Вашингтон». Вместе с клубом хоккеист выигрывал Кубок Стэнли в 2018-м.

Ксения Курашкина
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