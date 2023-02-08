Овечкина включили в десятку лучших игроков в истории НХЛ

The Athletic включил Александра Овечкина в десятку лучших игроков в истории НХЛ

The Athletic включил российского форварда Александра Овечкина в десятку лучших игроков в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Список представлен на сайте издания.

Россиянин занял шестое место в рейтинге. Лидером стал канадец Уэйн Гретцки, на второй и третьей строчке расположились его соотечественники Марио Лемье и Бобби Орр. В пятерке лучших оказались также чех Яромир Ягр и канадец Сидни Кросби.

Овечкин занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ. На его счету 812 заброшенных шайб. Отставание от Гретцки, лидирующего в списке, составляет 82 гола. Ранее канадец отказался считать погоню за его рекордом главным событием в карьере Овечкина.

Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года. Все сезоны в Северной Америке он провел за «Вашингтон». Вместе с клубом хоккеист выигрывал Кубок Стэнли в 2018-м.