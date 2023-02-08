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23:07, 8 февраля 2023Спорт

Фитнес-эксперт назвала шесть упражнений для вечерней тренировки на снижение веса

Фитнес-эксперт Алибаева назвала шесть лучших упражнений для тренировки на снижение веса

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Фитнес-эксперт Элеонора Алибаева назвала шесть упражнений для вечерней тренировки на снижение веса. Ее слова приводит «Чемпионат».

Эффективными для похудения будут приседания с махом. Махи нужно делать в сторону поочередно правой и левой ногой после подъема из приседа — 20 раз на каждую ногу. Также в тренировку стоит включить прыжки со скручиваниями. Для этого необходимо согнуть руки в локтях и во время прыжков тянуться правым коленом к правому локтю, а затем левым коленом — к левому. Прыжки должны быть легкими, почти без отрыва стопы от пола. Выполнять упражнение следует 15 раз на каждую сторону.

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Также для снижения веса подойдут выпады с махом 15 раз на каждую ногу. Затем можно выполнить обратную планку с усложнением. Для этого в положении планка лицом вверх нужно согнуть колени, опустить таз вниз, не садясь на пол, и на выдохе поочередно делать разноименное касание ладонями стоп — 15 раз каждой рукой.

Для следующего упражнения нужно встать в классическую полную планку на руках и выполнить прыжки с разведением ног в сторону 30 раз. Шестое упражнение поможет эффективно проработать пресс. Для этого необходимо сесть, согнуть ноги в коленях и поднять их под углом 45 градусов. Затем коснуться правой пяткой пола, вернуться в исходное положение и так же опустить на пол левую пятку. Повторить движения необходимо 15 раз на каждую ногу.

Ранее фитнес-тренер Егор Ходырев назвал лучшие способы накачать руки гантелями. Он посоветовал совершать махи перед собой, в стороны и в наклоне с гантелями по 1-2 килограмма.

Андрей Стрельцов
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