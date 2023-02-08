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08:29, 8 февраля 2023Россия

В Госдуме подготовили проект о наказании за дискредитацию добровольцев

Комитет Госдумы подготовил проект о наказании за дискредитацию добровольцев

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции подготовил поправки, согласно которым предусматривается ответственность за дискредитацию добровольцев. О проекте сообщил депутат от «Единой России» Василий Пискарев, пишет РБК.

«Вводятся дополнительные основания для установления ответственности за дискредитацию участников боевых действий, в том числе — добровольческих организаций (формирований), оказывающих содействие Вооруженным силам России в выполнении поставленных перед ними задач, а также за публичное распространение заведомо ложных сведений о них», — уточнил Пискарев.

По его словам, соответствующие поправки о наказании в случае принятия закона будут внесены в Кодекс об административных правонарушениях и Уголовный кодекс.

24 января глава частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин опубликовал письмо к спикеру Госдумы Вячеславу Володину с просьбой запретить негативные публикации о членах группы. В частности, Пригожин призвал запретить публичные действия, направленные на дискредитацию добровольцев и бывших заключенных из их числа, а также запретить распространение информации об их прошлых правонарушениях и любую критику участников СВО.

Впоследствии Володин поручил обсудить введение уголовной ответственности за дискредитацию всех участников спецоперации, в том числе членов ЧВК.

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Анастасия Шейкина
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