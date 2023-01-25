Володин поручил обсудить введение ответственности за дискредитацию членов ЧВК

Володин поручил обсудить введение уголовной ответственности за дискредитацию членов ЧВК

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил обсудить введение уголовной ответственности за дискредитацию всех участников спецоперации, в том числе членов частных военных компаний (ЧВК). Об этом сообщается в Telegram-канале нижней палаты парламента.

24 января глава частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин опубликовал письмо к Володину с просьбой запретить негативные публикации о членах ЧВК. В частности, Пригожин призвал запретить публичные действия, направленные на дискредитацию добровольцев и бывших заключенных из их числа, а также запретить распространение информации об их прошлых правонарушениях и любую критику участников СВО.

В Госдуме уточнили, что после рассмотрения обращения Пригожина Володин поручил председателям комитетов по обороне Андрею Картаполову и по безопасности Василию Пискареву в срочном порядке изучить вопрос о возможности внести в Уголовный кодекс России ответственность за дискредитацию всех участников боевых действий.

В декабре 2022 года Володин уже заявлял, что нормы действующих законов в России должны распространяться на членов ЧВК, погибших в ходе СВО. По его мнению, на фронте равны и добровольцы, и вагнеровцы.

В свою очередь, лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов выступил с предложением легализовать ЧВК «Вагнер». Депутат отметил, что благодаря усилиям вагнеровцев удалось взять под контроль Соледар.