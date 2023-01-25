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14:30, 25 января 2023Россия

Володин поручил обсудить введение ответственности за дискредитацию членов ЧВК

Володин поручил обсудить введение уголовной ответственности за дискредитацию членов ЧВК

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил обсудить введение уголовной ответственности за дискредитацию всех участников спецоперации, в том числе членов частных военных компаний (ЧВК). Об этом сообщается в Telegram-канале нижней палаты парламента.

24 января глава частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин опубликовал письмо к Володину с просьбой запретить негативные публикации о членах ЧВК. В частности, Пригожин призвал запретить публичные действия, направленные на дискредитацию добровольцев и бывших заключенных из их числа, а также запретить распространение информации об их прошлых правонарушениях и любую критику участников СВО.

В Госдуме уточнили, что после рассмотрения обращения Пригожина Володин поручил председателям комитетов по обороне Андрею Картаполову и по безопасности Василию Пискареву в срочном порядке изучить вопрос о возможности внести в Уголовный кодекс России ответственность за дискредитацию всех участников боевых действий.

В декабре 2022 года Володин уже заявлял, что нормы действующих законов в России должны распространяться на членов ЧВК, погибших в ходе СВО. По его мнению, на фронте равны и добровольцы, и вагнеровцы.

В свою очередь, лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов выступил с предложением легализовать ЧВК «Вагнер». Депутат отметил, что благодаря усилиям вагнеровцев удалось взять под контроль Соледар.

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Анастасия Шейкина
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