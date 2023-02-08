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20:50, 8 февраля 2023Спорт

В Великобритании выступили против участия россиян в Олимпийских играх-2024

В Великобритании выступили против участия российских атлетов в Олимпийских играх-2024

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

В Великобритании выступили против участия сборной России в Олимпийских играх 2024 года в Париже. Об этом сообщает Sky News.

«Мы и действительно многие другие страны имеем однозначную позицию по этому вопросу, и хотим убедиться, что мы продолжаем говорить одним голосом», — заявил официальный представитель премьер-министра Великобритании Риши Сунака.

Ранее в среду, 8 февраля, официальный представитель правительства Франции Оливье Веран сообщил, что решение о допуске россиян на Игры-2024 примут летом 2023 года. Он добавил, что при этом власти Франции продолжат исполнять международные санкции в отношении России.

25 января Международный олимпийский комитет заявил, что рассматривает возможность индивидуального допуска к соревнованиям для российских и белорусских атлетов. Шанс получить разрешение на выступление на международных турнирах смогут атлеты, которые не поддерживали проведение спецоперации на Украине и не нарушали антидопинговые правила.

Олимпийские игры в Париже должны пройти с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Ксения Курашкина
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