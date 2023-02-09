Объяснен принцип действия российской гранаты РДГ-У

Эксперт Леонков рассказал, что российская граната РДГ-У создает дымовую завесу

Разработанная в Центральном научно-исследовательском институте точного машиностроения (ЦНИИточмаш) российская граната использует советские наработки. Принцип действия РДГ-У объяснил «Известиям» военный эксперт Алексей Леонков.

«Это дымовая аэрозольная граната, при подрыве которой создается дымовая завеса. Состав аэрозольного облака, которое получается в результате подрыва, такой, что инфракрасное и лазерное излучение в нем будет бесполезно», — рассказал специалист.

По его оценке, изделие будет эффективно против высокоточного оружия, в частности, ракет с самонаводящимися головными частями.

«Подобные боеприпасы необходимы в войсках, потому что тенденция развития вооружений показывает, что в приоритете будет высокоточное оружие», — отметил эксперт.

Ранее РИА Новости со ссылкой на «Ростех» сообщало, что в России закончились государственные испытания специальных гранат, которые могут укрыть людей и технику от удара высокоточных управляемых ракет.