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17:57, 9 февраля 2023Наука и техника

Объяснен принцип действия российской гранаты РДГ-У

Эксперт Леонков рассказал, что российская граната РДГ-У создает дымовую завесу
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Ольга Смольская / ТАСС

Разработанная в Центральном научно-исследовательском институте точного машиностроения (ЦНИИточмаш) российская граната использует советские наработки. Принцип действия РДГ-У объяснил «Известиям» военный эксперт Алексей Леонков.

«Это дымовая аэрозольная граната, при подрыве которой создается дымовая завеса. Состав аэрозольного облака, которое получается в результате подрыва, такой, что инфракрасное и лазерное излучение в нем будет бесполезно», — рассказал специалист.

По его оценке, изделие будет эффективно против высокоточного оружия, в частности, ракет с самонаводящимися головными частями.

«Подобные боеприпасы необходимы в войсках, потому что тенденция развития вооружений показывает, что в приоритете будет высокоточное оружие», — отметил эксперт.

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Ранее РИА Новости со ссылкой на «Ростех» сообщало, что в России закончились государственные испытания специальных гранат, которые могут укрыть людей и технику от удара высокоточных управляемых ракет.

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Иван Потапов
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