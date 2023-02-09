Из главной российской кубышки полностью исчезнет евро

Замглавы Минфина Колычев: ведомство обнулит долю евро в ФНБ в 2023 году

В 2023 году Министерство финансов обнулит долю евро в главной российской «кубышке» — Фонде национального благосостояния (ФНБ). В нем останутся только золото, китайские юани и рубли. Об этом заявил замглавы ведомства Владимир Колычев, передает «Интерфакс».

«Он (евро — прим. «Ленты.ру») обязательно будет обнулен в этом году», — сообщил Колычев об исчезновении европейской валюты со счетов фонда. По состоянию на 1 февраля в ФНБ хранилось 10,4 миллиарда евро, 307,4 миллиарда юаней, 551,2 тонны золота в обезличенной форме и 530,1 миллиона рублей.

Изначально «кубышка» должна была состоять на 45 процентов из доллара и евро, на долю британского фунта приходилось 10 процентов. В феврале 2021 года в структуру добавились юань и иена — 15 и 5 процентов, а доли доллара и евро снизились до 35 процентов. В декабре 2022 года Минфин сообщил о решении исключить евро, фунты стерлингов и иены из валютной структуры ФНБ и увеличить долю юаня и золота. В настоящее время максимальная доля китайской валюты в активах ФНБ составляет 60 процентов, а золота — 40 процентов. При этом возможность инвестирования в «кубышку» американской валюты полностью исключена.

В декабре 2022 года ФНБ сократился почти на один триллион рублей — до 10,4 триллиона рублей или 7,8 процента ВВП. В Минфине объяснили, что потраченные средства были направлены на финансирование дефицита бюджета страны, по итогам прошедшего года он составил 3,3 триллиона рублей, что соответствует 2,3 процента ВВП.