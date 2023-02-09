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00:19, 9 февраля 2023Спорт

Майкл Джордан отреагировал на рекорд Леброна Джеймса в НБА

Майкл Джордан назвал рекорд Леброна Джеймса в НБА свидетельством его усердной работы
Леброн Джеймс

Леброн Джеймс. Фото: Gary A. Vasquez / Reuters

Майкл Джордан отреагировал на рекорд американского форварда клуба «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Его слова приводит продюсер TMZ Sports Майкл Бэбкок в Twitter.

«Поздравляю Леброна с этим невероятным достижением. Это свидетельство его усердной работы, выносливости и отличного мастерства», — заявил Джордан.

8 февраля Джеймс набрал 38 очков во время встречи с «Оклахомой-Сити Тандер». Таким образом, он достиг отметки в 38 390 очков за карьеру в НБА и побил рекорд бывшего игрока «Лейкерс» Карима Абдул-Джаббара (38 387 очков).

Встреча в Лос-Анджелесе завершилась со счетом 133:130 (36:34, 40:32, 28:33, 29:31). Из-за возможного рекорда Джеймса цены билетов на матч достигали 100 тысяч долларов.

Джеймс — четырехкратный чемпион НБА (2012, 2013, 2016, 2020). Его по четыре раза называли самым ценным игроком регулярного чемпионата и серии плей-офф. В составе сборной США спортсмен выиграл Олимпийские игры в 2008 и 2012 годах. В 2021-м он также стал первым баскетболистом-миллиардером.

Ксения Курашкина
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