Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:37, 9 февраля 2023Россия

Оценены шансы людей выжить под завалами дома в Новосибирске в 28-градусный мороз

Спасатель: шансы выжить у людей под обломками дома в Новосибирске уменьшаются каждый час
Место происшествия

Место происшествия. Фото: Владимир Николаев / РИА Новости

С каждым часом шансов выжить у людей под обломками дома в Новосибирске, где вечером 9 февраля столбики термометров опустились до минус 23 градусов, будет все меньше. Так ситуацию в разговоре с «Лентой.ру» оценил спасатель, эксперт по выживанию Михаил Макеев.

Он отметил, что на то, каким будет исход, влияют несколько факторов: полученные повреждения, наличие кислорода и температура. По данным сервиса «Яндекс.Погода», сейчас в Новосибирске 23-градусный мороз, а к утру 10 февраля похолодает до минус 28 градусов.

«В случае с Новосибирском люди под завалами неподвижны, а согреваться можно только движением. Речь не идет о том, что человек переживет ночь — даже несколько часов в неподвижном положении приводят к обморожению самых серьезных степеней. Если его спасут, то речь будет идти об ампутации конечностей. Если не спасут — смерть от обморожения», — сказал Макеев.

Газ в жилом доме на улице Литейной в Новосибирске взорвался 9 февраля. В результате обрушились два подъезда, в которых было не менее 30 квартир. Под завалами могут оставаться до 8 человек.

По последним данным, погибли семеро человек. Еще семеро находятся в больнице, двое в тяжелом состоянии. Как сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников, основной версией взрыва стало нарушение правил эксплуатации газового оборудования.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Майя Гавашели
Обсудить
Последние новости
Стало известно о взрыве на территории бывшего завода в Киеве
Украина заминировала все дороги на границе с Белоруссией
Еще один международный депозитарий отказался от расчетов в рублях
Путину доложили о взрыве газа в пятиэтажке Новосибирска
Звезду корейского кино отправили под следствие из-за использования анестетика
Россиянин обварил женщину кипятком до смерти и выбросил тело в подъезде
Болгария наложит вето на санкции ЕС в отношении российской ядерной энергетики
Россия начнет создание многоразовой «Короны»
Путин сделал замечание докладчику после фразы о «других лучших странах»
В МИД заявили о превращении Швеции и Финляндии в прифронтовые страны
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.