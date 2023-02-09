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19:19, 9 февраля 2023Экономика

Путин оценил преодоление трудностей в экономике

Путин: российская экономика преодолела сложные этапы созданных Западом трудностей
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Михаил Метцель / РИА Новости

России удалось преодолеть различные трудности в экономике, созданные западными странами. Такую оценку ситуации привел президент страны Владимир Путин. Его слова приводит РИА Новости.

«Как оказалось, и финансовая система работает, и все отрасли производства работают, все отрасли услуг работают, работают ритмично, без сбоев... А это значит, что мы преодолели самые сложные, надеюсь, этапы в преодолении тех трудностей, которые нам пытаются создать, и будем идти вперед», — заявил он.

По словам главы государства, международным организациям следует признать, что российская экономика не только справилась с возникшими сложностями, но и будет расти.

Ранее Международный валютный фонд (МВФ) пересмотрел предыдущие прогноз будущего развития экономики России в сторону улучшения — организации указывает, что в текущем году ожидает умеренный рост ВВП страны. Такой рост, однако, скорее выглядит как стагнация, оценил генеральный директор аналитического агентства «БизнесДром» Павел Самиев.

Согласно прогнозам Минэкономразвития, ВВП России в текущем году снизится на 0,8 процента. Центробанк (ЦБ), в свою очередь, ожидает падения от 1 до 4 процентов. В конце декабря директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ Кирилл Тремасов заявлял, что, несмотря на трудности в составлении прогнозов, регулятор в любом случае не видит «возможности положительных темпов роста экономики» в 2023 году. По его словам, ВВП страны, скорее всего, упадет, хотя возможен разворот в середине года или в третьем квартале.

Мария Грушко
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