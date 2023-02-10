Байден оказался близок к антирекорду по числу зрителей

Аудитория американских телеканалов резко снизилась во время выступления Байдена 7 февраля

Президент США Джо Байден, выступая с речью перед конгрессом 7 февраля, привлек настолько мало зрителей, что едва не побил свой собственный антирекорд. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на данные компании, проводящей измерения в медиасфере.

«Согласно отчету компании Nielsen, выступление Байдена привлекло вторую наименьшую аудиторию таких мероприятий за последние 30 лет», — отмечает телеканал.

Согласно данным, речь Байдена посмотрели 27,3 миллиона зрителей. Это самый низкий рейтинг для президентского обращения к конгрессу с момента первого послания в апреле 2021 года, которое собрало около 38,2 миллиона зрителей.

Главный антирекорд с 1993 года также закрепился за Байденом: его выступление перед законодателями через несколько месяцев после инаугурации в апреле 2021 года смотрели всего 26,9 миллиона человек.

Издание The New York Times связывает падение числа зрителей с усталостью американцев, которые уделяют меньше внимания политическим новостям.

Ранее сообщалось, что обращение Байдена к конгрессу содержит четыре упоминания президента РФ Владимира Путина, при этом Россия не упомянута ни разу.

В ходе выступления американский лидер назвал спецоперацию России на Украине «испытанием на века» для США и всего мира. Он также пообещал поддерживать Киев столько, сколько потребуется.