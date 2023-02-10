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14:37, 10 февраля 2023Мир

В МИД заявили о продолжении контактов НАТО с Россией

Замглавы МИД РФ Грушко заявил о продолжении контактов НАТО с Россией

Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости

Контакты по военной линии между Россией и НАТО продолжаются, сообщил замглавы МИД РФ Александр Грушко в эфире телеканала «Россия-24».

«На сегодняшний день остались открытыми каналы по военной линии, в частности, это телефонная линия связи между начальником генерального штаба РФ и командующим войсками НАТО в Европе, председателем военного комитета», — сказал он, добавив, что посол РФ в Бельгии также контактирует со штаб-квартирой альянса, «когда это необходимо».

Грушко отметил, что на прошлогоднем саммите НАТО Россию объявили «непосредственной угрозой» для стран-членов блока. «В таких условиях не только о каком-то взаимодействии, но и о нормальной дипломатических контактах и диалоге речи уже быть не может», — резюмировал российский дипломат.

Ранее Грушко заявил, что Швеция и Финляндия сегодня превращаются в прифронтовые страны, политику которых будут определять США и НАТО. По словам Грушко, ответом на вступление Финляндии и Швеции в альянс будет создание Российской армией карельского корпуса.

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Глеб Бажуткин
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