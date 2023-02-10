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20:52, 10 февраля 2023Мир

Прекращение обсуждения мирного договора России с Японией объяснили

Политолог Крутаков заявил, что диалог с Японией о принадлежности Курил зашел в тупик

Фото: Сергей Красноухов / РИА Новости

Диалог о принадлежности Курильских островов между Россией и Японией зашел в тупик из-за невозможности найти компромисс. Так в разговоре с «Лентой.ру» объяснил прекращение обсуждения мирного договора политолог и публицист Леонид Крутаков.

Ранее в МИД России оценили вероятность обсуждения мирного договора с Японией. Официальный представитель ведомства Мария Захарова заявила, что тема мирного договора для России закрыта.

Это произошло по причине невозможности договориться

Леонид Крутаковполитолог и публицист

«Представление решения этого вопроса расходится на 180 градусов. Потому что для Японии это вопрос принципиальный, и ни одно правительство Японии не согласится с отторжением Южных Курил. Но и для России этот вопрос тоже принципиальный», — заявил Крутаков.

Политолог отметил, что для России мирный договор с Японией мог бы стать еще и прецедентным. Если Россия согласится отдать часть своих территорий, то появятся новые претензии, объяснил он.

«В случае с Японией вопрос просто зашел в тупик. Это модель, по которой нам можно проектировать или прогнозировать отношения с Украиной», — подытожил Крутаков.

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Ранее в Токио прошли акции за возвращение «северных территорий» — так в стране называют принадлежащие России Курильские острова: Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи. Известно, что в 2022 году Япония вернула Курилам статус «незаконно оккупированных» территорий.

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Алена Шевченко
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