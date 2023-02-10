Прекращение обсуждения мирного договора России с Японией объяснили
Диалог о принадлежности Курильских островов между Россией и Японией зашел в тупик из-за невозможности найти компромисс. Так в разговоре с «Лентой.ру» объяснил прекращение обсуждения мирного договора политолог и публицист Леонид Крутаков.
Ранее в МИД России оценили вероятность обсуждения мирного договора с Японией. Официальный представитель ведомства Мария Захарова заявила, что тема мирного договора для России закрыта.
Это произошло по причине невозможности договориться
«Представление решения этого вопроса расходится на 180 градусов. Потому что для Японии это вопрос принципиальный, и ни одно правительство Японии не согласится с отторжением Южных Курил. Но и для России этот вопрос тоже принципиальный», — заявил Крутаков.
Политолог отметил, что для России мирный договор с Японией мог бы стать еще и прецедентным. Если Россия согласится отдать часть своих территорий, то появятся новые претензии, объяснил он.
«В случае с Японией вопрос просто зашел в тупик. Это модель, по которой нам можно проектировать или прогнозировать отношения с Украиной», — подытожил Крутаков.
Ранее в Токио прошли акции за возвращение «северных территорий» — так в стране называют принадлежащие России Курильские острова: Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи. Известно, что в 2022 году Япония вернула Курилам статус «незаконно оккупированных» территорий.