Воздушную тревогу объявили в нескольких областях Украины

Воздушную тревогу объявили в семи областях Украины

В ночь с 9 на 10 февраля воздушная тревога объявлена в шести областях Украины. Эти данные отмечены на онлайн-карте украинского минцифры.

Согласно информации ресурса, тревожный сигнал звучит в Сумской, Полтавской, Харьковской, Николаевской и Днепропетровской областях Украины. Кроме этого сообщается о тревоге на подконтрольных Киеву территориях ДНР и Запорожской области.

Позже воздушная тревога была объявлена в Кировоградской и Черкасской областях и отменена в Николаевской.

Вечером 9 февраля стало известно о взрывах в Харьковской области. Днем того же дня сообщалось о звуках взрывов в украинском городе Днепр. 8 февраля взрывы прогремели в Купянском районе Харькова. При этом, как уточняет РИА Новости, воздушная тревога в регионе не объявлялась.