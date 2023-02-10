Лучший боец UFC обратился с просьбой к Махачеву перед поединком

Лучший боец UFC Александр Волкановски заявил, что очень ждал поединка с Исламом Махачевым

Австралийский боец смешанного стиля (ММА) Александр Волкановски обратился с просьбой к российскому чемпиону Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Исламу Махачеву. Его слова приводит YouTube-канал Daniel Cormier Clips.

«Я не чувствую ничего, кроме уважения, к исламу. Пообещай мне, что не провалишь взвешивание и останешься здоровым. И тогда потанцуем», — заявил Волкановски. Он добавил, что очень ждал этот поединок.

8 февраля Махачев рассказал, что для него значит поединок с Волкановски. «Я буду драться за нечто новое — право называться лучшим бойцом мира вне зависимости от весовых категорий. Я думаю, это самое лучшее. Это не просто защита» — заявил спортсмен.

Спортсмены встретятся в ночь на 12 февраля. Бой пройдет в легком весе. Таким образом, чемпион полулегкого дивизиона Волкановски, который на данный момент возглавляет рейтинг лучших бойцов UFC, сменит категорию, а Махачев впервые будет защищать чемпионский титул.

В профессиональной карьере Махачев потерпел одно поражение и одержал 23 победы. В активе Волкановски 25 побед при одном поражении.