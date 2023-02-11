США направят авианосец на ликвидацию последствий землетрясения в Турции

США направят авианосец «Джордж Буш» на ликвидацию последствий землетрясения в Турции

Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер сообщил, что США направят авианосец USS George HW Bush («Джордж Буш») с сопровождающими его кораблями в Средиземное море для ликвидации последствий землетрясения в Турции. Его заявление приводит РИА Новости.

Кроме того, сообщается, что еропейское командование США направило личный состав, технику и целый ряд различных средств для проведения поисково-спасательных работ в Турции.

Судно сможет оказывать логистическую поддержку спасательным отрядам, медицинскую помощь и снабжать своими вертолетами по мере необходимости.

Ранее стало известно, что пострадавшие от землетрясения в Турции и Сирии не смогли получить полевой госпиталь и теплые палатки от Дании, поскольку они уже были переданы Украине. В результате Дания отправит пострадавшим от землетрясения странам более легкие палатки, в которых разместятся координирующие помощь гуманитарные работники.

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Турции в районе Пазарчик в Кахраманмараше 6 февраля в 04:17, став самым сильным с 1939 года. По последним данным, число погибших при землетрясении в Турции достигло 20 213, еще 80 052 человека получили ранения.