Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:23, 11 февраля 2023Мир

США направят авианосец на ликвидацию последствий землетрясения в Турции

США направят авианосец «Джордж Буш» на ликвидацию последствий землетрясения в Турции
СюжетЗемлетрясение в Турции:

Фото: U.S. Naval Forces Central Command / Wikimedia Commons

Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер сообщил, что США направят авианосец USS George HW Bush («Джордж Буш») с сопровождающими его кораблями в Средиземное море для ликвидации последствий землетрясения в Турции. Его заявление приводит РИА Новости.

Кроме того, сообщается, что еропейское командование США направило личный состав, технику и целый ряд различных средств для проведения поисково-спасательных работ в Турции.

Судно сможет оказывать логистическую поддержку спасательным отрядам, медицинскую помощь и снабжать своими вертолетами по мере необходимости.

Ранее стало известно, что пострадавшие от землетрясения в Турции и Сирии не смогли получить полевой госпиталь и теплые палатки от Дании, поскольку они уже были переданы Украине. В результате Дания отправит пострадавшим от землетрясения странам более легкие палатки, в которых разместятся координирующие помощь гуманитарные работники.

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Турции в районе Пазарчик в Кахраманмараше 6 февраля в 04:17, став самым сильным с 1939 года. По последним данным, число погибших при землетрясении в Турции достигло 20 213, еще 80 052 человека получили ранения.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Земфиру внесли в реестр иноагентов
В Госдуме спрогнозировали судьбу России без ядерного оружия
Психолог высказался о подарках женщинам на 23 февраля
Россиянам дали советы по экономии с помощью налогового вычета
Число жертв землетрясений в Турции возросло
Новые владельцы Zara в России назовут сроки открытия магазинов
США направят авианосец на ликвидацию последствий землетрясения в Турции
Лукашенко посетит Иран
Опубликовано видео подрыва моста в Одесской области водным беспилотником
«Роскосмос» раскрыл предназначение безэкипажного «Союза МС-23»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.