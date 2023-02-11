В Госдуме назвали три способа борьбы с дефицитом импортных товаров в России

Депутат Наумов назвал развитие параллельного импорта способом борьбы с дефицитом товаров

Есть три способа бороться с дефицитом импортных товаров в России, считает заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Станислав Наумов. Их он перечислил в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«Во-первых, параллельный импорт. В рамках антикризисного законотворчества правительству полномочия дали, Минпромторг активно работает с параллельным импортом. Во-вторых, техническая разведка. Нужно просто брать технологии и их у себя делать. Это называется обратный инжиниринг. Третье, самое важное, — образование и исследования», — сказал депутат.

Парламентарий указал на необходимость своевременно вкладываться в образование и привел в пример СССР, где, по его словам, была импортная зависимость, так как люди ничего не хотели делать сами. Наумов считает, что есть сферы, где должен быть технологический суверенитет, а есть такие, где нужно развивать сотрудничество — депутат назвал это экономической интеграцией.

По словам Наумова, сейчас в мире нет такого товара, который производится только в одной стране, так как комплектующие и сырье от него могут поставляться из других точек. Он назвал российские товары конкурентноспособными в ряде секторов, подчеркнув, что это необходимо осознать.

Ранее глава Федеральной таможенной службы России Владимир Булавин заявил, что с момента разрешения параллельного импорта в рамках действия механизма в Россию ввезли 2,4 миллиона тонн товаров на сумму свыше 20 миллиардов долларов. В них входят, прежде всего, автомобили, станки, оборудование и технологические линии, сказал он.