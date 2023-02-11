Ветеран «Спартака» оценил решение Мамаева завершить карьеру

Ветеран «Спартака» Анзор Кавазашвили заявил, что Павел Мамаев не реализовал свой талант

Бывший вратарь, ветеран московского «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили оценил решение футболиста Павла Мамаева завершить карьеру. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Мамаев, конечно, не реализовал свой талант. Жалко, что он выбросил несколько лет карьеры, находясь в самом ее соку», — заявил Кавазашвили. Он посетовал, что карьера хавбека завершилась не на радостной ноте, и пожелал ему успехов.

11 февраля, Мамаев объявил об уходе из спорта. «Я провел шикарное лето с женой и новорожденным сыном и понял, что я просто устал. Мне хочется больше быть с семьей», — прокомментировал ситуацию хавбек.

34-летний Мамаев известен по выступлениям за «Торпедо», «Ростов», «Краснодар» и ЦСКА, с которым футболист стал чемпионом России и трижды выигрывал Кубок страны. Заключительным клубом в карьере хавбека стали подмосковные «Химки», которые он покинул в июле 2022 года. С 2010 по 2016 год спортсмен также провел 15 матчей за сборную России.