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15:17, 11 февраля 2023Спорт

Ветеран «Спартака» оценил решение Мамаева завершить карьеру

Ветеран «Спартака» Анзор Кавазашвили заявил, что Павел Мамаев не реализовал свой талант

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Бывший вратарь, ветеран московского «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили оценил решение футболиста Павла Мамаева завершить карьеру. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Мамаев, конечно, не реализовал свой талант. Жалко, что он выбросил несколько лет карьеры, находясь в самом ее соку», — заявил Кавазашвили. Он посетовал, что карьера хавбека завершилась не на радостной ноте, и пожелал ему успехов.

11 февраля, Мамаев объявил об уходе из спорта. «Я провел шикарное лето с женой и новорожденным сыном и понял, что я просто устал. Мне хочется больше быть с семьей», — прокомментировал ситуацию хавбек.

34-летний Мамаев известен по выступлениям за «Торпедо», «Ростов», «Краснодар» и ЦСКА, с которым футболист стал чемпионом России и трижды выигрывал Кубок страны. Заключительным клубом в карьере хавбека стали подмосковные «Химки», которые он покинул в июле 2022 года. С 2010 по 2016 год спортсмен также провел 15 матчей за сборную России.

Ксения Курашкина
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