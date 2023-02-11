NASA: разгерметизация «Прогресса МС-21» произошла в системе терморегулирования

В NASA назвали место разгерметизации «Прогресса МС-21», пристыкованного к Международной космической станции (МКС). Это следует из переговоров диспетчеров.

«Сегодня утром у нас была утечка хладагента из системы терморегуляции в космос, утечка хладагента остановилась», — указали в американском центре управления полетами. Уточняется, что весь хладагент вытек.

«Прогресс МС-21» пристыковался к МКС 11 февраля. О его разгерметизации стало известно в тот же день. Тогда, как сообщили в госкорпорации «Роскосмос», космический корабль изолировали, и здоровью экипажа ничего не угрожало.

В госкорпорации также пообещали провести анализ причин случившегося. В «Роскосмосе» отметили, что важно убедиться, что ЧП на грузовом корабле — не систематическая ошибка.

Также, согласно «Роскосмосу», 20 февраля стартует пилотируемый космический корабль «Союз МС-23», который будет запущен без экипажа и доставит на МКС грузы.