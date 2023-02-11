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23:05, 11 февраля 2023Спорт

Тренер известной телеведущей назвала распространенные ошибки в похудении

Тренер телеведущей Сюзанны Рид Сесилия Харрис назвала распространенные ошибки в похудении

Фото: Lino Mirgeler / Globallookpress.com

Тренер известной британской телеведущей Сюзанны Рид Сесилия Харрис назвала распространенные ошибки в похудении. Об этом сообщает The Sun.

Харрис заявила, что не нужно ставить себе слишком амбициозные цели, надеясь похудеть сразу на десять килограммов. Она назвала необходимым составлять расписание тренировок. Также тренер заявила, что ошибкой является несоблюдение режима сна.

Кроме того, Харрис посоветовала не выполнять упражнения, которые вам не нравятся. «Не беспокойтесь о том, что другие делают на своих тренировках», — заявила она. Также тренер посоветовала изменить отношение к занятиям спортом с негативного на позитивное. Последней ошибкой она назвала занятия без профессионального наставника.

Ранее фитнес-эксперт Элеонора Алибаева рассказала о шести упражнениях для вечерней тренировки на снижение веса. Одним из наиболее эффективных движений она назвала приседания с махом.

Анастасия Борисова
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