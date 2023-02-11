Тренер известной телеведущей назвала распространенные ошибки в похудении

Тренер телеведущей Сюзанны Рид Сесилия Харрис назвала распространенные ошибки в похудении

Тренер известной британской телеведущей Сюзанны Рид Сесилия Харрис назвала распространенные ошибки в похудении. Об этом сообщает The Sun.

Харрис заявила, что не нужно ставить себе слишком амбициозные цели, надеясь похудеть сразу на десять килограммов. Она назвала необходимым составлять расписание тренировок. Также тренер заявила, что ошибкой является несоблюдение режима сна.

Кроме того, Харрис посоветовала не выполнять упражнения, которые вам не нравятся. «Не беспокойтесь о том, что другие делают на своих тренировках», — заявила она. Также тренер посоветовала изменить отношение к занятиям спортом с негативного на позитивное. Последней ошибкой она назвала занятия без профессионального наставника.

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