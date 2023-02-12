В Канаде рассказали об опасности сбитого в небе объекта

Министр обороны Канады Ананд заявила об угрозе от сбитого объекта для гражданской авиации

Министр обороны Канады Анита Ананд заявила, что сбитый в воздушном пространстве страны неопознанный объект представлял опасность. Ее слова приводит РИА Новости.

Ананд рассказала о реальной угрозе от сбитого в небе объекта для гражданской авиации. По ее словам, он летел на высоте примерно 14 тысяч футов, незаконно вторгнувшись в воздушное пространство страны.

Глава ведомства добавила, что объект сбили на расстоянии порядка 100 милей от канадско-американской границы над территорией Канады — в центральной части области Юкон.

Ранее представители командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) заявили, что начали наблюдать за неопознанным воздушным объектом в небе над Северной Канадой. Позже премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил, что канадские и американские военные самолеты сбили его. NORAD уточнило, что впервые объект заметили 10 февраля над Аляской.

