Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
04:53, 12 февраля 2023Мир

В Канаде рассказали об опасности сбитого в небе объекта

Министр обороны Канады Ананд заявила об угрозе от сбитого объекта для гражданской авиации
Анита Ананд

Анита Ананд. Фото: Blair Gable / Reuters

Министр обороны Канады Анита Ананд заявила, что сбитый в воздушном пространстве страны неопознанный объект представлял опасность. Ее слова приводит РИА Новости.

Ананд рассказала о реальной угрозе от сбитого в небе объекта для гражданской авиации. По ее словам, он летел на высоте примерно 14 тысяч футов, незаконно вторгнувшись в воздушное пространство страны.

Глава ведомства добавила, что объект сбили на расстоянии порядка 100 милей от канадско-американской границы над территорией Канады — в центральной части области Юкон.

Ранее представители командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) заявили, что начали наблюдать за неопознанным воздушным объектом в небе над Северной Канадой. Позже премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил, что канадские и американские военные самолеты сбили его. NORAD уточнило, что впервые объект заметили 10 февраля над Аляской.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Пентагон прокомментировал сбитый неопознанный объект в небе над Канадой
Посол России назвал эффективным сотрудничество с Саудовской Аравией в энергетике
В Канаде рассказали об опасности сбитого в небе объекта
В испанский порт запретили вход танкера с дизелем с бывшего российского судна
Небо в штате Монтана закрыли для поддержки операций Пентагона
Создан ингалятор для защиты легких от гриппа и коронавируса
Вильфанд рассказал о погоде в День всех влюбленных в Москве
Молния ударила в голову статуи Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро
Госдума предложила ввести уголовную ответственность за оскорбление Героев России
На Генассамблею ООН вынесут антироссийскую резолюцию
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.