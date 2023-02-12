Стали известны подробности восстановления Костомарова

Конькобежец Иван Скобрев рассказал, что Роман Костомаров не может говорить

Российский конькобежец, призер Олимпийских игр Иван Скобрев раскрыл подробности восстановления олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова. Его слова приводит НТВ.

«Врач ЛФК с ним занимается. Толком говорить не может. Губами шевелит, пытается вставать, ворочается немножко. Оксана (Домнина — жена Костомарова — прим. «Ленты.ру») каждый день приходит», — рассказал Скобрев, отметив, что врачи все чаще приводят Костомарова в сознание. Он добавил, что планируется создание фонда помощи спортсмену.

11 февраля стало известно, что эмоциональное состояние Костомарова и его жены изменилось в худшую сторону. Это произошло потому, что по-прежнему открыт вопрос о необходимости проведения операции по ампутации кистей.

9 февраля «Пятый канал» сообщил, что Костомарову могут провести ампутацию рук из-за прогрессирующего некроза. Отмечалось, что врачи стараются спасти живые ткани на конечностях спортсмена, чтобы предотвратить еще одну операцию.

Костомаров был госпитализирован 10 января. У него выявили левостороннюю пневмонию в сочетании с гриппом B.