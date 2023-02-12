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09:18, 12 февраля 2023Спорт

Махачев прокомментировал первую защиту чемпионского пояса UFC

Российский чемпион UFC Ислам Махачев заявил, что готов сразиться с любым соперником

Фото: Chris Unger / Zuffa LLC / Getty Images

Российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Ислам Махачев прокомментировал победу над австралийцем Александром Волкановски и первую защиту чемпионского пояса. Его слова приведены на странице UFC в Twitter.

«Нравится вам или нет, но я лучший боец мира вне зависимости от весовой категории. Мне нужен реальный претендент, не фейковый. Я готов сразиться с любым соперником», — заявил спортсмен.

Махачев также оценил выступление австралийца в этом поединке. «Это такой маленький, но очень жесткий соперник. Меня удивило, насколько он был готов. Я думал, на настиле все будет гораздо легче», — отметил россиянин. Он добавил, что очень рад победе, и заверил, что ему нужны именно такие противники.

Ранее в воскресенье, 12 февраля, Махачев победил Волкановски на турнире UFC 284 единогласным решением судей. Таким образом, он впервые защитил титул чемпиона организации в легком весе и теперь возглавит рейтинг лучших бойцов промоушена.

Всего в профессиональной карьере Махачев потерпел одно поражение и одержал 24 победы. В активе Волкановски 25 побед при двух поражениях.

Ксения Курашкина
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