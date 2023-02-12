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23:38, 12 февраля 2023Спорт

Тренер рассказала о «падающих в обморок» при виде Овечкина матерях фигуристов

Тренер Эмма Портер рассказала, что матери фигуристов падали в обморок при виде Овечкина

Фото: Jasen Vinlove-USA TODAY Sports / Reuters

Капитан «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин посетил Старшую школу фигурного катания в Вашингтоне. О визите, который состоялся 7 января, рассказала главный тренер учебного заведения Эмма Портер, слова которой приводятся на сайте Федерации фигурного катания США.

«Мы готовились снимать маневры нашей команды для предстоящего виртуального соревнования. Так что уже многое происходило, но все еще было много шума. Но вошел Овечкин, и многие мамы упали в обморок», — поделилась она. Портер отметила, что присутствующие почувствовали себя особенными, увидев россиянина, и восприняли это как хороший знак.

Ранее чешского нападающего «Бостон Брюинс» Давида Пастрняка раскритиковали за фото с Овечкиным, сделанное на Матче звезд Национальной хоккейной лиги (НХЛ). После получения негативных комментариев игрок удалил снимок с россиянином из профиля.

Овечкин занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ. На его счету 812 заброшенных шайб. Отставание от канадца Уэйна Гретцки, лидирующего в списке, составляет 82 гола.

Дарья Коршунова
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