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16:02, 12 февраля 2023Спорт

Валиева сравнила Загитову и Медведеву

Камила Валиева назвала Загитову и Медведеву своими кумирами в фигурном катании

Фото: Dmitry Golubovich / Globallookpress.com

Российская фигуристка Камила Валиева сравнила олимпийскую чемпионку Алину Загитову и двукратную чемпионку мира Евгению Медведеву. Ее слова приводит YouTube-канал Ляйсан Утяшевой.

Валиева назвала спортсменок своими кумирами в фигурном катании. «Они совершенно разные, но по-своему уникальны и прекрасны», — добавила она.

14 января Российское антидопинговое агентство лишило Валиеву золотой медали чемпионата России-2022. При этом организация проинформировала Всемирное антидопинговое агентство о том, что спортсменка не нарушала антидопинговые правила.

На Олимпиаде-2022 Валиева завоевала золото в командных соревнованиях, однако сборная России не была награждена из-за допингового скандала с ее участием. В пробе фигуристки от декабря 2021-го были обнаружены следы запрещенного препарата триметазидина. При этом CAS позволил ей участвовать в индивидуальном турнире, где она заняла четвертое место.

Андрей Стрельцов
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