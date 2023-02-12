Военный аналитик раскрыл предназначение западной техники для ВСУ

Военный аналитик Михайлов заявил, что пробные партии танков Запада нужны ВСУ для съемок

Руководитель Бюро военно-политического анализа, военный аналитик Александр Михайлов заявил, что направленные Западом танки на Украину не будут использовать в боевых действиях. Об этом он рассказал в беседе с Ura.ru.

Михайлов раскрыл предназначение западной техники для Вооруженных сил Украины (ВСУ) и заявил, что пробные партии нужны для съемок видеороликов, которые будут поднимать боевых дух солдат и мирных жителей. По словам аналитика, ситуация в зоне боевых действий очень сложная, поэтому Киев стремится «приободрять своих военнослужащих, наемников и население, в том числе, где черпаются кадры для мобилизации».

Эксперт добавил, что западная техника не приспособлена для боевых действий в сложившихся условиях на Украине. По его словам, ВСУ нужно больше танков, боеприпасов и глубокий тыл, который проведет ремонт и предоставит боеприпасы.

«Ожидание от западной техники завышено. Она успешна при нормальных климатических условиях. На Украине же температура скатывается за минус, грязь, бездорожье, повышенная влажность, нет прямого доступа к нужным видам ГСМ и логистическим цепочкам, к которым так привыкли в НАТО с организацией своей службы войск», — подчеркнул Михайлов.

По мнению аналитика, поставки танков Украине не изменят ход спецоперации, поскольку боевые машины за последние 20-30 лет почти не воевали.

Ранее власти Украины пожаловались на нежелание Берлина помогать с передачей танков Leopard 1 и Leopard 2. Президент страны Владимир Зеленский рассказал, что ему эмоционально трудно вести дебаты о военной поддержке Киева.