В Белоруссии пригрозили Польше российскими ракетами

Ведущий белорусского CTV Азаренок пригрозил Польше российскими «Искандерами»

Белорусский телеведущий Григорий Азаренок выступил с обращением к властям Польши на фоне решения о закрытии погранперехода с республикой. С соответствующей речью он выступил в эфире телеканала CTV.

В частности, журналист назвал польского премьер-министра Матеуша Моравецкого бритым павлином и предположил, что тот намерен закрыть все остальные пункты пропуска между странами и таким образом готовится к войне.

«Слушай сюда, кольчатое. Если хоть одну провокацию надумает ваше пшепаньство — [белорусская реактивная система залпового огня] "Полонез" и [российский оперативно-тактический ракетный комплекс] "Искандер" таможню не проходят, визы им не нужны, а пункты пропуска сами перестанут существовать, вместе с вашим гонорливым правительством», — пригрозил он.

Погранпереход между Белоруссией и Польшей в Бобровниках прекратил работу в пятницу, 10 февраля. О соответствующем решении доложил глава польского МВД Мариуш Каминьский, объяснив его интересами государственной безопасности.

Пресс-секретарь польского МИД Лукаш Ясина увязал закрытие пункта пропуска с вынесенным в Белоруссии приговором польскому репортеру Анджею Почобуту. Журналиста признали виновным в публичных призывах к совершению действий, направленных на причинение вреда нацбезопасности республики, а также в умышленных действиях, направленных на возбуждение национальной, религиозной вражды.

7 февраля прошлого года Азаренок выразил мнение, что на фоне сообщений западных СМИ о готовящемся конфликте на Украине Москве и Минску следует «оправдать эти прогнозы» и «разнести Киев ядерными ракетами».