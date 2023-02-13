Макгрегор прокомментировал победу Махачева над Волкановски

Боец Конор Макгрегор назвал победу чемпиона UFC Ислама Махачева над Волкановски отличной

Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор в Twitter прокомментировал победу россиянина Ислама Махачева над австралийцем Александром Волкановски на турнире UFC 284.

Спортсмен назвал поединок отличным. «Там нет проигравших, есть только победители. Поздравляю всех в UFC», — заявил он. Макгрегор подчеркнул, что должен вернуться в октагон, чтобы победить их.

12 февраля Махачев одержал победу над Волкановски на турнире UFC 284 единогласным решением судей. Он впервые защитил титул чемпиона организации в легком весе и теперь возглавит рейтинг лучших бойцов промоушена.

Всего в профессиональной карьере Махачев потерпел одно поражение и одержал 24 победы. В активе Волкановски 25 побед при двух поражениях.

Макгрегор провел последний поединок летом 2021 года, уступив американцу Дастину Порье техническим нокаутом. Ирландец получил перелом ноги, после которого восстанавливается до сих пор. Он должен вернуться в октагон летом 2023 года и подраться с американцем Майклом Чендлером.