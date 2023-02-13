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12:34, 13 февраля 2023Силовые структуры

Россиянку заподозрили в убийстве мужа в больничной палате

В Иркутске женщину заподозрили в убийстве 76-летнего мужа в больничной палате

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Иркутске местная жительница подозревается в убийстве 76-летнего мужа в больничной палате. Об этом в понедельник, 13 февраля, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Тело пациента с несколькими ножевыми ранениями обнаружили в травматологическом отделении городской клинической больницы. По версии следствия, с пенсионером расправилась супруга во время посещения. Позже женщина попыталась свести счеты с жизнью, однако была госпитализирована. Возбуждено уголовное дело по статье 105 («Убийство») УК РФ.

Ранее сообщалось, терапевт из станицы Ленинградской на Кубани задушил бывшую жену проводом от утюга во время секса.

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Илона Палей
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