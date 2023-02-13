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18:28, 13 февраля 2023Бывший СССР

В Молдавии призвали распустить парламент

Молдавская оппозиция призвала распустить парламент и провести досрочные выборы

Фото: Глеб Гаранич / Reuters

Депутаты оппозиционного Блока коммунистов и социалистов (БКС) призвали распустить парламент и провести досрочные выборы. Об этом заявил вице-спикер парламента республики, исполнительный секретарь оппозиционной Партии социалистов Влад Батрынча, пишет ТАСС.

«Многочисленные опросы общественного мнения и беседы с жителями городов и сел по всей стране свидетельствуют: граждане требуют полной смены власти. Блок коммунистов и социалистов, представляя интересы граждан Республики Молдова, требует роспуска парламента, проведения досрочных парламентских выборов», — сказал он. По его словам, назначение нового кабинета министров не изменит ситуацию в стране.

В пятницу, 10 февраля, стало известно об отставке главы кабинета министров Молдавии Натальи Гаврилицы. Вскоре молдавский президент Майя Санду выдвинула нового кандидата на пост главы правительства республики. Им стал секретарь Высшего совета безопасности Молдавии Дорин Речан. Как сообщалось, распустить правительство нужно, чтобы кабмин стал более дисциплинированным и лучше реагировал на угрозы безопасности.

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Кристина Есикова
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