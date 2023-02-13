Coventry Live: 40-летняя женщина умерла из-за сепсиса после лечения от простуды

В Великобритании 40-летняя женщина внезапно умерла после лечения от простуды. Ее историю рассказало издание Coventry Live.

41-летний Рики Хилл рассказал, что в декабре 2022 года его жена Линдси простудилась. Вскоре у женщины начался кашель, и общее состояние ухудшилось. Все списали на грипп, и терапевт прописал лечение антибиотиками. Однако через несколько дней женщина почувствовала себя настолько плохо, что ее супругу пришлось вызывать скорую помощь.

В больнице у Линдси диагностировали сепсис. Врачи признали, что уже ничем не смогут помочь пациентке.

Врачи сказали мне готовится к худшему, так как исчерпали все методы по спасению Линдси, но они оказались неэффективными Рики Хилл вдовец

Линдси умерла 28 января, через несколько часов после тяжелого разговора ее мужа с врачами. Убитый горем мужчина рассказал, что супруга перевернула его жизнь к лучшему и поддерживала в трудные минуты.

Она была всем, о чем может мечтать мужчина, и даже больше. Я был бездомным, мне некуда было идти, и она изменила мою жизнь. Теперь она самая яркая звезда на небе

Рики Хилл вдовец

Ранее стала известна история 27-летней девушки, которая стала бесплодной по вине врачей. У Джорданны Сэй вовремя не диагностировали рак яичников, из-за чего она лишилась матки.

