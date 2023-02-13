Захарова назвала реальную цель США и ЕС в отношении Сербии

Захарова назвала целью США и ЕС присоединение Сербии к санкционной политике против России

Основная цель США и ЕС в отношении Сербии заключается в присоединении Белграда к санкционному режиму против России. С таким мнением выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, заявление опубликовано на сайте внешнеполитического ведомства.

По словам российского дипломата, Соединенные Штаты и ЕС намерены «надломить политическую волю сербского руководства» и первым делом заставить его принять антироссийские санкции.

«Очевидно, что на Западе хотят выстроить международные отношения по известному принципу «кто не с нами, тот против нас», не оставляя зазоров для тех, кто, по крайней мере, не хотел бы усугублять ситуацию», — заключила Захарова.

В ведомстве добавили, что Москва понимает, каких усилий стоит Белграду сотрудничество с Россией в условиях давления со стороны ЕС и США.

Ранее президент Сербии Александр Вучич пожаловался на сложное положение Сербии из-за отказа от санкций против России. Он заявил, что Белград оказался в центре напряженности между Западом и Россией из-за своего самостоятельного политического курса. «Наша Сербия буквально будет между молотом и наковальней», — констатировал он.

