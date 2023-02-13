Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:30, 13 февраля 2023Мир

Захарова назвала реальную цель США и ЕС в отношении Сербии

Захарова назвала целью США и ЕС присоединение Сербии к санкционной политике против России
СюжетСанкции против России:

Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Основная цель США и ЕС в отношении Сербии заключается в присоединении Белграда к санкционному режиму против России. С таким мнением выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, заявление опубликовано на сайте внешнеполитического ведомства.

По словам российского дипломата, Соединенные Штаты и ЕС намерены «надломить политическую волю сербского руководства» и первым делом заставить его принять антироссийские санкции.

«Очевидно, что на Западе хотят выстроить международные отношения по известному принципу «кто не с нами, тот против нас», не оставляя зазоров для тех, кто, по крайней мере, не хотел бы усугублять ситуацию», — заключила Захарова.

В ведомстве добавили, что Москва понимает, каких усилий стоит Белграду сотрудничество с Россией в условиях давления со стороны ЕС и США.

Ранее президент Сербии Александр Вучич пожаловался на сложное положение Сербии из-за отказа от санкций против России. Он заявил, что Белград оказался в центре напряженности между Западом и Россией из-за своего самостоятельного политического курса. «Наша Сербия буквально будет между молотом и наковальней», — констатировал он.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
МОК обратился к выступающей против допуска россиян на ОИ-2024 коалиции стран
Стало известно об ампутации кистей рук Костомарова
Раскрыта стоимость аренды элитных домов в популярных локациях Подмосковья
«Титаник» и «Один дома» исчезнут с российских видеосервисов
Подрыв США «Северных потоков» назвали невообразимой глупостью
Захарова назвала реальную цель США и ЕС в отношении Сербии
Российская фигуристка-чемпионка снялась топлес в образе белого лебедя
ВОЗ зафиксировала вспышку вируса Марбург
«Роскосмос» впервые показал повреждение корабля «Союз МС-22»
Байден поручил создать группу для анализа феномена НЛО
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.