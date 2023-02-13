В Запорожской области выдворили двух человек на Украину
Власти Запорожской области выдворили двух человек на Украину за передачу данных Киеву и дестабилизацию ситуации вокруг Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом сообщает РИА Новости.
«Властями Запорожской области было принято решение о выдворении на территорию Украины двух жителей Энергодарского района за передачу информации украинской стороне, дискредитацию Российской Федерации и дестабилизацию ситуации вокруг Запорожской атомной электростанции», — заявил представитель властей.
Как отмечается, это решение было принято в соответствии с международными нормами и правилами. Согласно заявлению, после беседы людей выдворяют на сопредельную территорию без физического и психологического воздействия, а также без ограничения свободы.
Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси понадеялся на успех в создании зоны безопасности вокруг ЗАЭС. По его словам, агентство продолжает вести дипломатическую работу с российской и украинской стороной по этому вопросу. Позднее замглавы МИД России Сергей Вершинин рассказал, что для создания зоны безопасности вокруг электростанции требуется четко выраженное согласие Киева.