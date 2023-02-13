В Запорожской области выдворили двух человек на Украину

Власти Запорожской области выдворили двух человек на Украину за передачу данных Киеву

Власти Запорожской области выдворили двух человек на Украину за передачу данных Киеву и дестабилизацию ситуации вокруг Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом сообщает РИА Новости.

«Властями Запорожской области было принято решение о выдворении на территорию Украины двух жителей Энергодарского района за передачу информации украинской стороне, дискредитацию Российской Федерации и дестабилизацию ситуации вокруг Запорожской атомной электростанции», — заявил представитель властей.

Как отмечается, это решение было принято в соответствии с международными нормами и правилами. Согласно заявлению, после беседы людей выдворяют на сопредельную территорию без физического и психологического воздействия, а также без ограничения свободы.

Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси понадеялся на успех в создании зоны безопасности вокруг ЗАЭС. По его словам, агентство продолжает вести дипломатическую работу с российской и украинской стороной по этому вопросу. Позднее замглавы МИД России Сергей Вершинин рассказал, что для создания зоны безопасности вокруг электростанции требуется четко выраженное согласие Киева.