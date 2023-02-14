В Британии заявили о восьмом погибшем на Украине подданном с начала спецоперации

Sky News сообщил, что восьмой британский подданный погиб на Украине с начала спецоперации

Восьмой британский подданный погиб на Украине с начала российской специальной военной операции, об этом сообщил телеканал Sky News со ссылкой на министерство иностранных дел страны.

В заявлении отмечается, что ведомство поддерживает семью гражданина Соединенного Королевства и находится в контакте с местными властями.

Правительство Великобритании в настоящее время не предоставило информации о личности погибшего и обстоятельствах произошедшего.

В конце апреля на Украине погиб 36-летний британец Скотт Сибли. В июне — 24-летний Джордан Гэтли, который ушел из британской армии в марте. 7 ноября стало известно о гибели Саймона Лингарда.

24 января в ходе боев под Соледаром также были убиты граждане Великобритании — Крис Пэрри и Эндрю Бэгшоу. 9 января Нацполиция Украины сообщила об их пропаже. 6 января Бэгшоу и Пэрри выехали из Краматорска в Соледар, тогда связь с ними прервалась.

