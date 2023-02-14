Еще одна страна решила бойкотировать чемпионат мира по боксу из-за россиян

Британия решила бойкотировать женский ЧМ по боксу из-за участия россиян с флагом и гимном

Представительницы Великобритании решили бойкотировать женский чемпионат мира (ЧМ) по боксу. Об этом сообщается на сайте Федерации бокса страны.

«Решение отражает сохраняющуюся обеспокоенность по поводу будущего места бокса в олимпийской программе и недавнего решения Международной ассоциации бокса (IBA) разрешить спортсменам из России и Белоруссии участвовать в соревнованиях с национальной символикой», — говорится в заявлении.

Женское мировое первенство пройдет в Нью-Дели с 15 по 25 марта. Ранее об отказе от участия в мужском и женском чемпионатах мира заявили Федерация бокса США, Ирландская ассоциация бокса и Чешская боксерская ассоциация. Причиной стало то, что россияне допущены к соревнованиям с флагом и гимном.

О допуске российских спортсменов к международным турнирам под эгидой IBA стало известно 5 октября. «IBA твердо убеждена, что политика не должна иметь никакого влияния на спорт. Следовательно, всем спортсменам должны быть предоставлены равные условия», — говорилось в заявлении организации.