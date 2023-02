Сотрудники Tesla решили создать профсоюз ради снижения трудовой нагрузки

Bloomberg: сотрудники Tesla заявили о намерении создать первый профсоюз в компании

Сотрудники американского производителя электромобилей Tesla на заводе в городе Буффало, штат Нью-Йорк, заявили о намерении создать первый в компании профсоюз. Об этом сообщает Bloomberg.

Работники предприятия решили пойти на такой шаг ради повышения зарплаты и снижения слишком высокой трудовой нагрузки, которая, по их словам, наносит вред их здоровью. Руководство Tesla проверяет, сколько раз сотрудник нажимает на клавиши своего компьютера с целью проанализировать количество времени, которое он тратит на выполнение рабочих задач.

Из-за этого некоторые работники даже ограничивают себя в походах в туалет. «Люди устали от того, что с ними обращаются как с роботами», — сказал представитель организационного комитета профсоюза Аль Челли.

О планах по созданию профсоюза работники уведомили основателя компании миллиардера Илона Маска в электронном письме. 14 февраля они рассчитывали распространить на заводе листовки на тему Дня святого Валентина с надписью «Roses are red / violets are blue / forming a union starts with you» («Розы красные / фиалки синие / создание профсоюза начинается с тебя»).

Ранее руководство Tesla успешно сопротивлялось созданию подобных организаций на своих американских заводах, как и другие автопроизводители. Как указывает агентство, в 2021 году власти США признавали, что Tesla неоднократно нарушала права работников, подвергая сторонников идеи создания профсоюза принудительным допросам, и даже уволила одного из них. В компании такие обвинения отрицали.

В то же время рабочие на заводе в Буффало говорят, что у них нет личных разногласий с Илоном Маском, и они просто хотят получить «право голоса».

В декабре сообщалось, что сотрудников Tesla ждет новая волна увольнений в 2023 году из-за финансовых проблем в компании на фоне решения ее основателя Илона Маска уделять больше времени управлению в Twitter. Также автопроизводитель заморозит прием новых работников.