В России отреагировали на новый пакет санкций Евросоюза

Депутат Арефьев назвал безуспешной борьбу Евросоюза с обходом санкций

Европейскому союзу не удастся предотвратить обход антироссийских санкций, считает первый заместитель председателя Комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев. В беседе с «Лентой.ру» он отреагировал на планы введения новых ограничений из-за начала специальной военной операции (СВО) на территории Украины.

Как сообщил вице-президент Еврокомиссии (ЕК) Валдис Домбровскис, в десятый пакет войдут новые ограничения. Также он будет направлен на борьбу с обходом санкций. По мнению Николая Арефьева, это не даст результата.

«Эта борьба значима для России, но она будет безуспешной. Дело в том, что политики сами по себе, а бизнес сам по себе. Какая бы политика не была в России и между государствами, бизнесу прекратить торговать невозможно. Бизнес будет находить любые обходные пути, чтобы не терять тех связей, которые уже были налажены с Россией. Ведь нашли же мы выход из положения, когда много иностранных компаний ушли от нас, но многие из них продали бизнес, он теперь работает под другим брендом уже сегодня», — сказал он.

Депутат считает, что по некоторым направлениям трудности у России все же могут возникнуть. Однако опыт обхода ограничений поможет с их решением, полагает он.

«Даже в советское время мы находили обходные пути, чтобы закупить оборудование у стран, которые нам его не продавали, и это все удавалось. Тем более, что сегодня в капиталистическом мире особой дружбы нет», — отметил парламентарий.

Я думаю, что блокада параллельного импорта у них не получится, потому что бизнес этого не позволит — ни наш, ни какой-то другой. Политики грызутся, а у бизнеса должны быть прибыль, они должны кормить людей, которые там работают, должны развивать свои производства Николай Арефьев депутат Госдумы

Как сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на черновой вариант проекта, Евросоюз рассматривает возможность введения санкций против Альфа-банка, Росбанка, «Тинькофф банка» и Фонда национального благосостояния России.

По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, ущерб России от новых ограничений составит 11 миллиардов евро, сообщает Reuters..

Очередной пакет санкций планируют ввести к 24 февраля — годовщине начала специальной военной операции России на территории Украины.