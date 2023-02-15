Стивен Спилберг поблагодарил Тома Круза за спасение Голливуда

Стивен Спилберг заявил, что Том Круз «спас задницу Голливуда»

Американский режиссер Стивен Спилберг поблагодарил актера Тома Круза за спасение американского кинематографа. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

На ежегодном обеде номинантов премии «Оскар» кинематографист заявил, что снявшийcя в «Топ Ган: Мэверик» Круз «спас задницу Голливуда» этим фильмом. Отмечается, что актера смутил этот комплимент, поэтому в ответ он только покачал головой.

В декабре был опубликован список самых успешных фильмов 2022 года с лучшими кассовыми сборами. Абсолютным лидером также стал «Топ Ган: Мэверик», заработавший 1,48 миллиарда долларов. Вторую строчку занял «Мир юрского периода: Господство», который собрал 1,003 миллиарда, а третью — «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» с 955,8 миллиона долларов.

В августе 2022 года также сообщалось, что «Топ Ган: Мэверик» обогнал «Титаник» в списке самых кассовых фильмов американского проката. Кроме того, лента претендует на «Оскар» в номинациях «Лучший фильм» и «Лучший адаптированной сценарий».