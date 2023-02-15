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17:15, 15 февраля 2023Культура

Стивен Спилберг поблагодарил Тома Круза за спасение Голливуда

Стивен Спилберг заявил, что Том Круз «спас задницу Голливуда»

Фото: JC Olivera / Getty Images

Американский режиссер Стивен Спилберг поблагодарил актера Тома Круза за спасение американского кинематографа. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

На ежегодном обеде номинантов премии «Оскар» кинематографист заявил, что снявшийcя в «Топ Ган: Мэверик» Круз «спас задницу Голливуда» этим фильмом. Отмечается, что актера смутил этот комплимент, поэтому в ответ он только покачал головой.

В декабре был опубликован список самых успешных фильмов 2022 года с лучшими кассовыми сборами. Абсолютным лидером также стал «Топ Ган: Мэверик», заработавший 1,48 миллиарда долларов. Вторую строчку занял «Мир юрского периода: Господство», который собрал 1,003 миллиарда, а третью — «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» с 955,8 миллиона долларов.

В августе 2022 года также сообщалось, что «Топ Ган: Мэверик» обогнал «Титаник» в списке самых кассовых фильмов американского проката. Кроме того, лента претендует на «Оскар» в номинациях «Лучший фильм» и «Лучший адаптированной сценарий».

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Марина Погосян
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