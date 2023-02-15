Захарова связала шумиху с НЛО в США с предстоящими выборами

Захарова предположила, что тема НЛО в США связана с предстоящими выборами

Ажиотаж касательно темы неопознанных летающих объектов (НЛО) в США связан с предстоящими там выборами. Такое предположение сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

«В Соединенных Штатах скоро выборы — все, точка. Будут покемоны и будут НЛО», — заявила она. Захарова утверждает, что американское общество надо удивлять и дальше. При этом, по ее словам, возврат к российской тематике невозможен, так как ее «исчерпали полностью» в информационно-политическом поле.

По мнению дипломата, возврат администрации президента США к теме России повлечет за собой возникновение еще большего числа вопросов. Захарова пояснила, что политика Соединенных Штатов в отношении России реализована «с таким катастрофическим для всего мира размахом и с такими катастрофическими последствиями для всего человечества».

13 февраля президент США Джо Байден потребовал создать межведомственную группу для углубленного анализа феномена неопознанных летающих объектов (НЛО) после инцидентов на севере страны и в Канаде. Притом что феномен НЛО известен давно, до Байдена американские власти не предпринимали серьезных попыток его исследования.

Ранее стало известно, что Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD) зарегистрировало три «неопознанных объекта», два из которых были сбиты американскими военными в небе над США, а еще один — над территорией Канады. При расследовании инцидентов оказалось, что все объекты были намного меньше китайского аэростата, находились на меньшей высоте и не были внешне схожи с ним.

В начале февраля над северной частью США появился китайский разведывательный шар, который был сбит после приказа американского президента Джо Байдена. Предположительно, зонд прилетел через территорию Канады, после чего расположился над городом Биллингс, штат Монтана.