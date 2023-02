Журналист обвинил США в замалчивании данных о подрыве «Северных потоков»

Журналист Херш обвинил СМИ и власти США в замалчивании данных о подрыве «Северных потоков»

Американский журналист Сеймур Херш, опубликовавший статью о причастности США к диверсии на российских газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2», обвинил ведущие СМИ и власти страны в замалчивании данных о подрыве. Соответствующий материал он разместил на платформе Substack.

Автор материала указал на то, что во время его работы в газете The New York Times с 1972 по 1979 год редакция публиковала почти все его работы на первых полосах. Кроме того, за его деятельностью следили в The Washington Post.

«Теперь ни одна из них не написала ни слова об истории с трубопроводами, даже не процитировали отрицание моей статьи Белым домом», — заявил расследователь.

Ранее Херш также сообщил, что подрыв газопроводов был перенесен. Согласно его данным, изначально диверсия планировалась на июнь 2022 года, однако позднее глава Белого дома из страха сдвинул ее на сентябрь.

Статья Херша, о которой идет речь, была опубликована 8 февраля. Репортер пришел к выводу, что водолазы армии США под прикрытием маневров НАТО Baltops 22 заложили под «Северные потоки» дистанционно активируемые взрывные устройства, а в сентябре 2022-го самолет военно-морских сил Норвегии сбросил гидроакустический буй, который привел в действие взрывчатку.

Впоследствии официальный представитель Госдепа США Нед Прайс призвал верить в непричастность Вашингтона к диверсии на «Северных потоках». Дипломат подчеркнул, что заявления правительства, отрицающего свою вину, заслуживают доверия.