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17:08, 15 февраля 2023Спорт

В Союзе биатлонистов России оценили возможную смену гражданства лидерами сборной

Исполнительный директор СБР заявил, что лидеры сборной не планируют менять гражданство

Фото: Андрей Аносов / Коммерсантъ

Исполнительный директор Союза биатлонистов России (СБР) Александр Пак оценил возможную смену гражданства представителями сборной страны. Об этом сообщает «Матч ТВ».

По словам функционера, в организации к этому относятся спокойно. «Наверняка кто‑то планирует переходить, но у нас такой информации нет. Как показывает практика, несколько человек в год гражданство меняют. Говорить же о лидерах не только сборной, но и регионов, не приходится», — заявил Пак.

Исполнительный директор СБР также рассказал, что никто из иностранцев не изъявлял желания выступать за Россию. «Мы воспитываем свои кадры, у нас есть резерв», — добавил он.

16 сентября Международный союз биатлонистов продлил отстранение российских и белорусских спортсменов от турниров под своей эгидой, которое длится с начала марта прошлого года. Распоряжение будет действовать до дальнейшего уведомления.

Алексей Гусев
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