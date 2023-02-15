В Союзе биатлонистов России оценили возможную смену гражданства лидерами сборной

Исполнительный директор СБР заявил, что лидеры сборной не планируют менять гражданство

Исполнительный директор Союза биатлонистов России (СБР) Александр Пак оценил возможную смену гражданства представителями сборной страны. Об этом сообщает «Матч ТВ».

По словам функционера, в организации к этому относятся спокойно. «Наверняка кто‑то планирует переходить, но у нас такой информации нет. Как показывает практика, несколько человек в год гражданство меняют. Говорить же о лидерах не только сборной, но и регионов, не приходится», — заявил Пак.

Исполнительный директор СБР также рассказал, что никто из иностранцев не изъявлял желания выступать за Россию. «Мы воспитываем свои кадры, у нас есть резерв», — добавил он.

16 сентября Международный союз биатлонистов продлил отстранение российских и белорусских спортсменов от турниров под своей эгидой, которое длится с начала марта прошлого года. Распоряжение будет действовать до дальнейшего уведомления.