Звезда «Супер Майка» раскрыл секрет безупречной физической формы

Актер Ченнинг Татум признался, что морил себя голодом ради роли в «Супер Майке»

Голливудский актер Ченнинг Татум признался, что сидел на диете и морил себя голодом ради ролей, требующих безупречной физической формы. Об этом сообщает издание Eat This, Not That!

Звезда «Супер Майка» раскрыл своей секрет во время телешоу Келли Кларксон. Он объяснил, что от природы не наделен развитой мускулатурой и шестью кубиками пресса, поэтому ему приходится контролировать питание и придерживаться строгого графика тренировок. Из-за этого Татум долго думал, прежде чем согласиться еще раз сыграть стриптизера Майка Лейна, который по сюжету обладает атлетическим телосложением.

Возможно, причина, по которой я не хотел сниматься в третьем фильме франшизы «Супер Майк», заключается в том, что я должен был так выглядеть. Даже если вы занимаетесь спортом, быть в такой форме неестественно Ченнинг Татум актер

Актер заявил, что система питания, разработанная для него диетологом фильма, была далека от сбалансированной. Ему запрещалось употреблять алкоголь, соль, сахар, замороженные продукты, полуфабрикаты, молоко, глютен и красное мясо. Во всех его любимых блюдах вредные ингредиенты были заменены на более полезные и менее калорийные альтернативы.

По словам Татума, обычно он любит вкусно поесть и выпить пива, но во время работы над ролью вынужден питаться в строго определенное время. Из-за этого ему кажется, будто он морит себя голодом. Помимо строгой диеты, актер дважды в день тренируется в спортзале.

Я не знаю, как люди, которые работают с девяти до пяти, умудряются оставаться в форме, потому что я занимаюсь этим весь день и все равно едва справляюсь Ченнинг Татум актер

Ранее американская актриса мексиканского происхождения Сальма Хайек поделилась впечатлениями от приватного танца, который для нее исполнил Ченнинг Татум. По словам актрисы, она это заслужила, так как раньше ей приходилось играть стриптизершу во многих фильмах.