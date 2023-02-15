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21:43, 15 февраля 2023Мир

Венгрия заявила о желании НАТО увеличить оборонные расходы

Минобороны Венгрии: страны НАТО могут увеличить оборонные расходы ВВП

Фото: Legion-media.ru

Летом 2023 года ряд стран НАТО может принять решение об увеличении оборонных расходов свыше запланированных к 2024 году двух процентов ВВП. Об этом по заявил министр обороны Венгрии Криштоф Салаи-Бобровницки. Его слова приводит агентство MTI.

Как отметил Салаи-Бобровницки, назвав Венгрию добросовестным союзником, страна за год до указанного срока может выйти на уровень два процента ВВП. Другие члены альянса, по его словам, поднимут этот уровень выше. «Решение об этом может быть принято на планирующемся в июле саммите НАТО в Вильнюсе», — отметил министр обороны.

Он также напомнил, что Будапешт продолжает противодействовать любым шагам, ведущим к дальнейшей эскалации конфликта на Украине и настаивает на проведении мирных переговоров.

Ранее стало известно, что страны НАТО передадут Киеву танки Leopard 2 в количестве, достаточном для формирования нескольких бригад.

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Екатерина Подвигина
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