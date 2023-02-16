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13:21, 16 февраля 2023Россия

Шторм вынес на пляж Сочи смытые в море вместе с людьми автомобили

В Сочи шторм вынес на пляж два автомобиля, смытые в море вместе с людьми летом 2022 года

Фото: Telegram-канал «ЧП Сочи»

Шторм вынес на пляж Лазаревского района Сочи два автомобиля, которые могут оказаться теми машинами, которые смыло в море вместе с людьми летом 2022 года, пишет Telegram-канал «ЧП Сочи».

ЧП произошло в ночь на 24 июня 2022 года. Автомобили оказались в море у поселка Зубова Щель, в машинах находились семь человек, в том числе трое детей. В результате три человека погибли, одного удалось спасти, четверо числились пропавшими без вести.

На опубликованных Telegram-каналом фотографиях можно увидеть два автомобиля со следами длительного пребывания в воде. Один из них перевернут.

24 июня 2022 года, когда произошло ЧП, в Сочи прошел сильный ливень. Он обесточил несколько районов города. Из-за непогоды местные власти вынуждены были перекрыть федеральную трассу А-148.

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Алан Босиков
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