Испытывающий сексуальное влечение к предметам мужчина влюбился в воздушные шары

New York Post: в Индии мужчина влюбился в воздушные шары и вступил с ними в отношения

Аакаш Маджумдар из города Мумбаи, Индия, вступил в отношения с воздушными шарами. Об этом сообщает New York Post.

28-летний мужчина утверждает, что испытывает сексуальное влечение к неодушевленным предметам. В 2021 году он влюбился в воздушные шары и теперь с ними не расстается. По словам Маджумдара, они общаются с ним при помощи телепатии. «Каждое утро, просыпаясь, я говорю "доброе утро" и целую свои шары, которые спят рядом со мной, и они отвечают взаимностью», — говорит он.

Маджумдар не выходит из дома без воздушных шаров: часто гуляет с ними по саду и посещает магазины. Мужчина отметил, что шары очень хрупкие, поэтому он внимательно за ними следит. «Однажды, когда я надувал несколько шаров с помощью насоса, один из них лопнул. Я плакал из-за потери и после этого стал более осторожным», — рассказывает он. Маджумдар добавил, что, если ему не удается спасти лопнувший шар, он устраивает ему похороны.

Людей, испытывающих влечение к неодушевленным объектам, называют объектофилами или объектосексуалами. Хорошо известны случаи жительницы Швеции Эклоф Берлинер-Мауэр, с 1979 года считавшей себя супругой Берлинской стены, и американки Эрики ЛаБри, в 2007 году заключившей неофициальный брак с Эйфелевой башней. Согласно исследованию, опубликованному в Electronic Journal of Human Sexuality, более половины объектосексуалов страдают расстройствами аутического спектра.

Ранее сообщалось, что жительница Великобритании, вышедшая замуж за свое одеяло, рассказала о свадьбе, которая состоялась 14 февраля 2019 года в присутствии 120 гостей.